В Вологде пожилой мотоциклист погиб после ДТП

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 16 августа, в 14:07 около дома №121 на улице Чернышевского в областном центре. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области

По предварительной информации, 71-летний мужчина, управлявший мопедом «Мотоленд», при повороте не уступил дорогу автомобилю «Рено» с прицепом под управлением мужчины 1976 года рождения. В следствие этого мопед врезался на скорости в иномарку.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали, а вечером стало известно, что он скончался в больнице от полученных травм. Водитель «Рено» не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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