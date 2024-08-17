Майский «Олимп» пропустил 16 мячей за два матча

На этой неделе команда из Вологодского округа участвовала в матчах в Кирове. В среду вологжане хоть и проиграли молодёжной команде местного «Динамо» со счетом 3:4, но показали равную игру, пропустив решающий гол на 90-й минуте.

Накануне подопечным Дениса Кубасова противостоял ещё более грозный соперник, клуб «Фанком». То ли это обстоятельство помешало показать хорошую игру, то ли вологжане не успели восстановиться после прошлой игры, но в пятницу футболисты пропустили по 6 мячей в каждом из таймов, проиграв с итоговым счётом 0:12. Это поражение для «Олимпа» стало девятым в сезоне, "Олимп" замыкает турнирную таблицу.

Следующий тур Первенства III лиги пройдёт с 21 по 24 августа. ФК «Череповец - СШОР Витязь» отправится в Киров, где сначала сыграют с «Фанкомом», а затем с молодёжной командой «Динамо». Напомним, череповчане сейчас возглавляют турнирную таблицу, имея стопроцентный результат: 8 побед после 8-ми сыгранных матчей. А «Олимп» в следующую субботу дома примет ФК «Родник» из Ивановской области.