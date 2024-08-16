Праздник настоящей фермерской продукции пройдет в Вологде

[ Общество ]

В Вологде впервые пройдет праздник настоящей фермерской продукции. С 31 августа по 1 сентября областной центр примет масштабный всероссийский фестиваль «Свое». Место проведения – Кремлевская площадь.   

Как сообщает портал «Вологда регион», фестиваль объединит фермеров, рестораторов со всей страны, владельцев бизнеса и ценителей вкусной и здоровой еды из продуктов местных производителей. Также в нем примут участие фудблогеры, лидеры мнений, гастрономические эксперты и амбассадоры.

«Гостей ждёт интересное путешествие по миру вкуса и качества, где каждый сможет пообщаться с производителями напрямую и выбрать что-то на свой вкус», - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

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гастрономический фестиваль фермеры
 

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