Праздник настоящей фермерской продукции пройдет в Вологде

В Вологде впервые пройдет праздник настоящей фермерской продукции. С 31 августа по 1 сентября областной центр примет масштабный всероссийский фестиваль «Свое». Место проведения – Кремлевская площадь.

Как сообщает портал «Вологда регион», фестиваль объединит фермеров, рестораторов со всей страны, владельцев бизнеса и ценителей вкусной и здоровой еды из продуктов местных производителей. Также в нем примут участие фудблогеры, лидеры мнений, гастрономические эксперты и амбассадоры.