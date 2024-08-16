В Междуречье пьяный водитель пытался удрать от госавтоинспекторов задним ходом

В поселке Туровец Междуреченского округа пьяный водитель на Оке пытался удрать от сотрудников Госавтоинспекции задним ходом. На нарушителя сотрудники полиции вышли во время рейда, организованном после жалоб местных жителей на ночные покатушки пьяных дрифтеров.

«Нарушители не заставили себя долго ждать. Завидев патрульный автомобиль, водитель Оки включил задний ход и увеличил скорость. Погоня продолжалась довольно долго, пока машина не оказалась в канаве», - рассказали в региональном УМВД.

В полиции также пояснили, что содержание алкоголя у 30-летнего дрифтера превысило норму в 10 раз. Также выяснилось, что у мужчины никогда не было водительского удостоверения, при этом он уже дважды попадался пьяным за рулем.