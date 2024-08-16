Бабаевского ГАИшника подозревают в организации подставного ДТП

В Бабаеве сотрудника отдела Госавтоинспекции МО МВД «Бабаевский» Дмитрия Добрынина подозревают в организации подставного ДТП, за которое он хотел получить со страховой компании 200 тысяч рублей. При этом грузовой МАЗ с госномером Т 007 ХЕ, попавший в аварию, в момент аварии был зарегистрирован на самого Добрынина.

Авария произошла в первой половине марта 2021-го года. До этого всю зиму МАЗ, фактически принадлежащий Дмитрию Добрынину, занимался вывозом древесины из лесных делянок. В марте шаланда, груженая лесом, выезжала из делянки, расположенной недалеко от бывшей деревни Ванда бывшего Санинского сельского поселения, и перевернулась. Кабина грузовика при падении не пострадала, однако саму шаланду в результате «перевертыша» извело «винтом».

В тот же день ее перевезли на стоянку в Бабаеве, принадлежащую местному предпринимателю и по совместительству дяде Дмитрия Добрынина. Местные жители видели, как покореженную шаланду снимали с МАЗа. Именно на этой стоянке чуть позже и было «зафиксировано» ДТП.

Согласно протоколу ДТП, шаланду на территории стоянки зацепил другой грузовой автомобиль и в результате она получила повреждения. Протокол при этом был составлен самим Дмитрием Добрыниным, правда, прицеп был оформлен уже на другого человека – жителя Бабаево Дмитрия Р.

С этим документом владелец поврежденного прицепа отправился в одну из вологодских страховых компаний в надежде получить страховую выплату в размере 200 тысяч рублей. Правда, видимо, не учел, что в страховых компаниях есть свои службы безопасности, которые подобные «подставы» чуют за версту.

Когда страховщики вскрыли всю цепочку подставного ДТП, заявителю дали понять, либо он без шума и пыли забирает свою «липу», либо будет написано заявление в службу собственной безопасности регионального УМВД, в котором будет указано, что бабаевские ГАИшники оформляют подставные ДТП.

Владелец шаланды выбрал первый вариант, забрал заявление, а позже покореженный прицеп сдал в металлолом.

Примечательно, что в середине июля уже этого года МАЗ с госномером Т 007 ХЕ снова «засветился в Бабаеве. Правда, из лесовоза он уже превратился в самосвал. Как утверждают очевидцы, МАЗ, за рулем которого был сам Дмитрий Добрынин, вывозил остатки разобранного магазина, который ранее стоял на перекрестке улиц Северной и Садовой райцентра. При этом Добрынин мало того, что является действующим сотрудником полиции, он еще был исполняющим обязанности начальника районного отдела Госавтоинспекции.

Видимо, в Бабаевском округе местной полиции разрешено заниматься бизнесом в свободное от тяжелых полицейских будней время.