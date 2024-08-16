Мировой рекорд сокольчанки Надежды Ряшкиной побит спустя 34 года

[ Спорт ]

Спортсменка из Удмуртии побила мировой рекорд в спортивной ходьбе сокольчанки Надежды Ряшкиной, который держался 34 года.

Эльвира Хасанова установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 10000 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

Хасанова показала результат 40 минут 59,93 секунды, побив предыдущее достижение Надежды Ряшкиной из Сокола - 41:56.23, который держался с июля 1990 год.

Надежда Ряшкина - уроженка Сокола. Изначально занималась у вологодского тренере Виктора Некрасова. Является победительницей Игр Доброй воли 1990 году в Сиэтле и чемпионатом Европы 1998 года в Дудинце в ходьбе на 10 км. Обладательница личного мирового рекорда.

Надежда Ряшкина

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спортивная ходьба мировой рекорд
 

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