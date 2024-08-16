На бульваре Ильюшина в Вологде укладывают плитку

В Вологде продолжается благоустройство бульвара по улице Ильюшина. На эти цели выделено более 144 миллионов рублей из бюджета области. Подрядчиком выступает компания «Берсо». Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев проинспектировал ход работ совместно с жителями.

«Благодаря средствам областного бюджета, выделенным по решению врио губернатора Георгия Филимонова, работы идут в соответствии с графиком. Выполнен демонтаж существующего покрытия. Сейчас ведется устройство основания из песка и щебня, проводятся земляные работы под укладку кабеля электроосвещения и осуществляется выкладка покрытия из плитки. Нет никаких сомнений в том, что осенью вологжане смогут прогуляться по обновленному бульвару на улице Ильюшина», – рассказал Андрей Накрошаев.

Бульвар назван в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Он разработал один из первых серийных боевых самолетов Ил-28. В 1984 году в честь 90-летия со дня рождения Сергея Ильюшина на бульваре установили такой самолет. Кроме того, авиатематика лежит и в основе концепции благоустройства бульвара, а фасад соседнего дома теперь украшает мурал с изображением легендарного авиаконструктора.

Проект благоустройства бульвара разрабатывался с учетом пожеланий жителей. Так, на входной группе установят информационные стенды о С. В. Ильюшине, появятся небольшие зоны отдыха, будет сделана декоративная подсветка самолета. На основной территории бульвара предусматриваются места для общения, проведения мероприятий. Планируется установка интерактивной площадки для детей и взрослых, где можно ознакомиться с устройством самолета.

«Мы ждем поставку МАФов, светильников и оборудования для детской площадки. Как только детали поступят, начнем установку оборудования, укладку резинового покрытия. Также предстоит сделать освещение и провести озеленение», – рассказал руководитель отделения компании «Берсо» по Вологде Алексей Тараканов.

Зона торговой площади тоже будет изменена. Дизайн предлагаемых торговых павильонов отсылает к самолетам и аэропорту Вологды. Также на территории бульвара заменят все МАФы, установят видеонаблюдение и общественный туалет. На территории предусмотрена высадка 100 деревьев, а также цветов вдоль дорожек, около самолета и у детских площадок.

В этом году также запланирован ремонт улицы Ильюшина – от Окружного шоссе до ул. Ильюшина, 2. На эти цели выделено почти 62 миллиона рублей. Компания «Магистраль» уже приступила к работам.