В Бабаеве вынесли приговор женщине, задушившей мужа детскими колготками

Бабаевский районный суд огласил приговор в отношении 32-летней местной жительницы. Ее признали виновной в убийстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В апреле этого года супруги выпивали в своей квартире на ул. 25 Октября в Бабаеве. Ночью между ними произошла ссора, из-за чего пара подралась. В какой-то момент, супруга схватила с сушилки детские колготки, накинула мужчине на шею, завязала их в узел и стала затягивать. Поняв, что муж не подает признаков жизни, женщина отпустила колготки, тут же взяла телефон супруга, позвонила по номеру «112» и сообщила, что убила его. Спустя некоторое время к ним домой прибыли сотрудники полиции

Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии.

Бабаевский районный суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденной в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда 700 000 рублей и расходы на погребение сына – 59 200 рублей.