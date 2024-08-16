Семь человек заблудились в лесах Вологодчины за сутки

Семь человек спасатели искали в лесах на территории Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

В среду, 14 августа, в Междуреченском округе у села Шейбухта ушёл в лес и не вернулся 71-летний мужчина. Были организованы поиски. К счастью, на следующий день он смог выйти из леса самостоятельно. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Вчера в Вологодском округе две женщины 83 и 72 лет потерялись в лесу возле деревни Нагорное. Вскоре они смогли сами выйти к людям.

Аналогичные случаи произошли с 73-летним мужчиной, заблудившимся в лесу у деревни Тимонино Белозерского округа, и с 61-летней женщиной, ушедшей в лес возле деревни Навалкино в Сокольском округе.

Однако в Белозерском округе двум 59-летним женщинам все-таки потребовалась помощь спасателей. Они потерялись в лесу вчера вблизи деревни Енино. В тот же день женщин нашли и вывели из леса.