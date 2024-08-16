Из Вологды отправлена первая партия гуманитарной помощи в Курск

На Вологодчине проходит сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Вологжане активно включились в эту работу, они приносят продукты, одежду и предметы первой необходимости. Задействован также крупный бизнес и организации.

«К нам в волонтерский центр вологжане приносят продукты длительного хранения, детское питание, одежду, предметы личной гигиены, лекарства. Сейчас имеется острая потребность в детских вещах. Мы приглашаем присоединиться к сбору гуманитарной помощи всех вологжан. Мы не планируем ограничиваться одной поставкой», – рассказала руководитель Волонтерского центра города Вологды Надежда Иванова.

В первую очередь требуется детское питание – пюре и смеси. Также нужны детские мыла, шампуни, салфетки, подгузники, детская одежда разных размеров. Есть потребность в постельном белье и в матрасах.

В Вологде гуманитарную помощь принимают по следующим адресам: ул. Казакова, 11А и ул. Козленская, 2.

Всего в Вологодской области собрали почти 100 тонн груза. К отправке готовятся несколько грузовых машин. Первая фура с гуманитарной помощью для жителей Курской области выехала из региона накануне.