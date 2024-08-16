В выходные синоптики обещают повышение температуры

В предстоящие выходные в Вологодской области ослабнет влияние антициклона, который установился над территорией региона на этой неделе. Уже в субботу территорию области пересечет система атмосферных фронтов, ветер поменяет направление на юго-западное, станет немного теплее, правда, пройдут дожди и грозы. Столбики термометров превысят отметку в +20 градусов.

В воскресенье регион пересечет уже холодный атмосферный фронт, ветра вновь развернутся на северо-западное направление, кратковременные дожди станут менее интенсивными, днем до +23 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Улучшение погоды синоптики обещают в понедельник, когда дожди прекратятся, а температура повысится до +24 градусов.