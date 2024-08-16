Череповецкая «Северсталь» одержала первую победу межсезонья

[ Спорт ]

В первом туре предсезонного хоккейного турнира «Кубок Республики Башкортостан» череповецкая «Северсталь» обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счётом 1:0.

Единственную шайбу ещё в первом периоде после добивания забросил Алексей Кручинин. В дальнейшем вратарь сталеваров Александр Самойлов «засушил» игру, принеся минимальную победу своей команде.

В субботу «Северсталь» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Также у череповчан в соперниках на этом турнире будет магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик».

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«Северсталь» хоккей
 

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