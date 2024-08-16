Приуроченный ко Дню бездомных животных фестиваль проведут в Вологде «Новые люди»

В Вологде в субботу, 17 августа пройдет фестиваль зоозащитного движения «Мы в ответе за них» (возрастное ограничение 6+), приуроченный ко Дню бездомных животных. Организаторами мероприятия выступает партия «Новые люди».

Откроют фестиваль руководитель вологодского отделения партии «Новые люди» Александр Борисов и федеральный руководитель движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова. Сообщается, что гостем мероприятия станет актер Алексей Гаврилов («Универ», «Тень Чикатилло», «Путешествие с домашними животными», «В спорте только девушки» и другие) со своей семьей.

Мероприятие будет проводиться в парке Ветеранов, начало в 12:00. Для гостей будет организована бесплатная фотосессия со своими питомцами. Также ведущие кинологи региона проведут лекции про правильное воспитание и уход за собаками, особенности собак из приютов и правила поведения с бездомными животными.

Кроме того, для всех желающих проведут мастер-класс, где гостей научат базовым упражнениям по дрессировке питомцев.

Также в рамках фестиваля будет организована фотовыставка собак из приютов с информацией, откуда их можно забрать. Как считают организаторы, кто-то из них сможет обрести семью уже на мероприятии.

Маленьких гостей будут развлекать аниматоры в костюмах героев мультфильмов «Щенячий патруль» и «Барбоскины». Они проведут мастер-классы по рисованию, оригами и другим направлениям, а гримеры с помощью аквагрима создадут яркие индивидуальные образы.

В завершение мероприятия выступит музыкальная кавер-группа.

Как пояснили организаторы фестиваля, желающие смогут прийти со своими собаками при условии, что питомцы не выше 40 см в холке и будут в намордниках.