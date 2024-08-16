Руководителя вытегорского водоканала подозревают в получении взятки

В Вытегре против руководителя местного водоканала возбуждено уголовное дело за получение взятки. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, взятку женщине дал местный житель компьютером, которому суд назначил наказание в виде обязательных работ.

«По версии следствия, данное вознаграждение было получено ею за придание видимости выполнения работ без фактического их отбытия лицом, которому назначено административное наказание», - уточнили в управлении следкома.

Факт получения взятки был выявлен сотрудниками регионального управления ФСБ.

В настоящее время в доме и служебном кабинете подозреваемой уже проведены обыски. Допрашиваются свидетели по делу.