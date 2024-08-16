Реалити-шоу с известными звездами будут снимать под Грязовцем

[ Общество ]

Реалити-шоу с известными звездами будут снимать в деревне Крутец Грязовецкого округа. Правда, что это за шоу, пока не известно.

«Уникальное предложение, впервые, только у нас - для жителей деревни Крутец Грязовецкого района, ранее которого никогда не было. Домашний быт, скот, деревенский уклад жизни в обмен на Рублевский дом, сроком на 6 дней», - говорится в группе «Актеры массовых сцен Вологодской области в соцсетях.

Жителей деревни Крутец просят сообщить о готовности к участии в этом реалити-шоу.

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