Сергей Жестянников заявил об ужесточении контроля ремонтируемых учебных заведений

Председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников вместе с членом Общественного совета Вологды Сергеем Томиловым проводят контрольные рейды по образовательным объектам Вологды, которые приводят в порядок к новому учебному году.

Один из самых проблемных – общежитие колледжа сервиса. Работы идут как снаружи, так и внутри здания.

Во время прошлого контрольного визита Сергея Жестянникова, среди основных замечаний было серьезное отставание от графика и отсутствие электропитания. Сейчас коммуникации подведены, но подрядчик рискует не уложиться в срок.

«Сейчас переходим на поэтажный контроль. Возникла проблема, что стены оказались слишком кривыми, что не было учтено в проектно-сметной документации, поэтому было принято решение закрыть их гипсокартоном. Задача – сделать быстро, но не в ущерб качеству, - отметил Сергей Жестянников. – Второй момент - почему-то у нас у всех ощущение, что лето будет всегда. Но оно может уже завтра закончиться, и придется укладывать асфальт в лужи. Поэтому сейчас договорились со строителями срочно убрать весь мусор, чтобы другой подрядчик мог заняться благоустройством территории».

Как отметил председатель ЗСО, контроль работ в общежитии колледжа сервиса будет только ужесточаться.

Также спикер областного парламента посмотрел, как идет ремонт в школе №15 на улице Горького. По его словам, особых замечаний по работе подрядчиков на этом объекте нет.

«Здесь рисков не видим. Процент готовности на объекте высокий. В обновлении этой школы применен комплексный подход. После масштабных обновлений к 1 сентября ребята зайдут как будто в совершенно новую школу. Уверен, дети и педагоги оценят, - уточнил Сергей Жестянников.

Еще в одной городской школе - №17 спикер ЗСО призвал ускориться с ремонтом входной группы и предусмотреть асфальтирование территории вокруг образовательного учреждения. На сегодняшний день найден подрядчик на выполнение благоустройства.