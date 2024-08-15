Памятник Валерию Гаврилину появится в Вологде

[ Общество ]

17 августа состоится торжественное открытие памятника выдающемуся вологодскому композитору Валерию Гаврилину, к 85-летию со дня его рождения.

«Основные мероприятия к юбилею Валерия Гаврилина пройдут с 16 по 18 августа – выставки, концерты, творческие встречи. Ключевым событием станет открытие памятника композитору рядом с его будущим музеем на Кремлевской площади, 10», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Также в субботу в 16:00 в Юго-Западной башне Вологодского кремля откроется выставка из фондов Вологодского музея-заповедника «Я низко кланяюсь моим землякам», на которой будут представлены документы, фотографии, личные вещи композитора.

Большим концертом «Я родом из деревни», посвящённым композитору, откроется IX Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» 17 августа в КЦ «Русский дом», где выступят оркестр «Перезвоны», вологодские солисты, представители этномузыки и драматические артисты.

Юбилейный год продолжится осенью. В частности, в Вологде и Череповце пройдет X Международный Гаврилинский фестиваль, в программе которого запланированы концерты ведущих музыкальных коллективов страны.

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