Рекордную сумму потратили вологжане на ювелирные изделия в 2024 году

Рекордную сумму потратили жители Вологодской области на ювелирные изделия за первое полугодие 2024 года. Как подсчитали специалисты аналитического центра Sokolov на основании собственных исследованиях рынка и агрегированных данных СберАналитики, АКИТ и Росстата, в Вологодской области на ювелирные изделия было потрачено 1,012 млрд рублей. Это рекордная сумма для Вологодской области. Также сообщается, что по сравнению с первой половиной 2023 года траты на ювелирку увеличились на 30%.

В Володе рынок ювелирной розницы в денежном выражении достиг 490 млн рублей. Это на 23% выше показателей аналогичного периода 2023 года.

Средний чек жителей Вологодской области в первом полугодии 2024 года вырос на 28% и составил около 5 497 рублей, заняв второе место по уровню роста трат на ювелирные изделия в Северо-Западном федеральном округе. Это, впрочем, меньше, чем в целом по России, где средний чек составил 8 509 рублей.