В Череповце загорелся оставленный на зарядке электросамокат

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Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило вчера, 14 августа, около десяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На вызов в дом №15 на улице Монтклер в городе металлургов прибыли 14 огнеборцев и 5 единиц техники. На месте специалисты МЧС обнаружили сгоревший электросамокат, стоявший на лестничной клетке первого этажа. Собственник сообщил, что во время зарядки вспыхнул аккумулятор.

К счастью, мужчина успел потушить огонь подручными средствами.

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электросамокаты лесные пожары аккумуляторы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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