В Череповце загорелся оставленный на зарядке электросамокат

Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило вчера, 14 августа, около десяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На вызов в дом №15 на улице Монтклер в городе металлургов прибыли 14 огнеборцев и 5 единиц техники. На месте специалисты МЧС обнаружили сгоревший электросамокат, стоявший на лестничной клетке первого этажа. Собственник сообщил, что во время зарядки вспыхнул аккумулятор.

К счастью, мужчина успел потушить огонь подручными средствами.