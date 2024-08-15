В этом году на Вологодчине построят 120 км линий уличного освещения

В 2024 году в Вологодской области построят 120 километров линий уличного освещения, а также установят 5715 светильников там, где в настоящее время освещения нет. Работы ведутся по программе врио губернатора «Светлые улицы Вологодчины 2.0».

В программу вошли 52 муниципальных образования области, Вологда и Череповец.

«В 2024 году запланировано построить 120 км сетей уличного освещения и установить 5715 светильников. В настоящее время заключено 125 контрактов из 144. Сейчас законтрактовано 102 км линий из 120, установлено 5048 светильников, завершено строительство 19 км линий из 120, установлено 1018 светильников», – рассказала заместитель губернатора Евгения Мазанова.

Всего за три года построят порядка 250 км сетей уличного освещения и установят более 11 000 светодиодных энергоэффективных светильников. Объем финансирования из областного бюджета составит более 864 миллионов рублей.

Органами местного самоуправления разработаны «дорожные карты» о реализации мероприятий в рамках проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0». Большую часть работ планируется завершить до 1 сентября.