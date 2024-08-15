В Вологде обновят дизайн-код авиапарка

И в целом вологодский аэропорт ждет ребрендинг. В частности, все самолеты перешьют, чтобы путешествия стали более комфортными, а салоны покрасят в едином стиле – так вологодские самолеты будут узнавать в столичном аэропорту. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на вчерашнем оперативном совещании в правительстве.

«Мы субсидируем тарифы по авиаперевозкам. Кроме того, будем перешивать салоны в наших рейсовых пассажирских самолетах и обновим дизайн-код авиапарка. А новый аэропорт, который будет построен в 2027 году, станет брендом, визитной карточкой Вологодской области», – сказал Георгий Филимонов.

Напомним, с 1 августа «Вологодским авиационным предприятием» организовано выполнение дополнительных авиарейсов по маршруту Вологда – Москва – Вологда по вторникам и четвергам. Перевозка пассажиров в столицу из аэропорта «Вологда» осуществляется ежедневно. Стоимость билета – от 5500 рублей при покупке билета туда и обратно одновременно.

Отметим, что всего за прошлую неделю по данному маршруту перевезли 387 пассажиров. Это говорит о популярности рейсов среди вологжан и туристов из Москвы.