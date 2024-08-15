Telegram-канал Незыгарь считает, что в голове у вологодского губернатора – одна абстракция

[ Общество ]

Telegram-канал Незыгарь посчитал, что в голове у врио губернатора Вологодской области одна абстракция. Так Незыгарь отреагировал на видео из приемной Георгия Филимонова.

Видео накануне было опубликовано в соцсетях самого врио губернатора.

Судя по нему, на стенах приёмной Георгия Филимонова висят фотография Ферапонтова монастыря, находящегося в Кирилловском округе, копия картины художника Аркадия Рылова «Ленин в Разливе», фото Владимира Путина за штурвалом самолёта, икона Георгия Победоносца, портреты Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского и Лаврентия Берии, статуэтки Феликса Дзержинского и Мао Цзэ Дуна, а также картина, врио губернатора и Иосиф Сталин жмут друг другу руки.

«Что у губернатора Вологодчины в голове? Абстракция, одна абстракция», - отреагировал на видео Незыгарь.

«Абстракция - это у вас, джентльмены. У меня - знания, опыт, результат, основанные в том числе на аргументированном научном осмыслении реальности, базирующемся на понимании востребованности уроков истории (использования лучших практик прошлого) в сочетании с новейшими современными методиками управления», - ответил Филимонов telegram-каналу.

Также врио губернатора добавил, что для таких суждений у него есть «профессиональный бэкграунд, совместивший теорию и практику».

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