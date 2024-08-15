Вологжанам расскажут, как путешествовать автостопом по России

19 августа в Юношеском центре им. В.Ф. Тендрякова на улице Мира, 34 пройдет лекция путешественника Дмитрия Пономарева «Автостопом по всей России». Начало мероприятия в 18:00.

Дмитрий Пономарев – автостопщик, лектор и организатор различных походов и мероприятий. Более трех лет он активно путешествует. За это время Дмитрий успел самостоятельно посетить 59 регионов России и 6 стран: Беларусь, Монголию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

Интерес к путешествиям у Дмитрия появился еще в детстве, но родители были домоседами, поэтому мальчик просто много читал о разных городах и странах. В первое самостоятельное путешествие, в Тулу, он отправился в 13 лет. Сегодня 18-летнему путешественнику удалось «протестировать» самые разные виды транспорта – от люксовых автомобилей до советских автобусов, и даже ослов. А еще Дмитрий побывал в гостях у интереснейших людей, общался с другими путешественниками и поучаствовал в национальной таджикской свадьбе.

На лекции Дмитрий расскажет, как начать путешествовать, что для этого нужно и как путешествовать автостопом. Он также поделится информацией о сообществе путешественников «Академия вольных путешествий» и о других туристических проектах.

Вход свободный. 12+