В Череповце установили первые эко-модули для сбора мусора

Новые контейнерные площадки начали появляться в Череповце. Они заменят привычные пластиковые баки. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Вадим Германов.

Всего городе металлургов будет 26 таких площадок. Первые эко-модули уже установлены на улице Биржевой, а в ближайшие 2 месяца, они появятся и в других районах города.

«В этом году по поручению Георгия Филимонова, нашему городу из областного бюджета выделены средства на покупку 105 эко-модулей. Каждый из них полностью скрывает мусорный бак от посторонних глаз, а также от птиц и ветра. Благодаря наличию крыши и стенок мусор по округе не будет разлетаться», – рассказал Вадим Германов.

Если эко-модули хорошо себя зарекомендует, то их установка продолжится и в следующем году.