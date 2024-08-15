В двух вологодских школах ремонты вышли на финишную прямую

В двух школах Вологды - №15 и №17 ремонтные работы выходят на финишную прямую.

Ремонт в школе №17 выполняет организация «Вологдастрой». По словам подрядчика, на сегодняшний день почти полностью готов третий этаж, второй и первый этаж – на 80%. Также обновляют крыльцо школы – оно будет с остеклением и подъемником для детей с ограниченными возможностями.

На следующей неделе в учебное заведение начнут завозить мебель и оборудование.

«Школа находится на особом контроле. Работа идет полным ходом, на сегодняшний день почти готов третий этаж, осталось только уложить линолеум. На втором этаже необходимо сделать некоторые элементы электрики и уложить линолеум, а на первом – выполнить покраску и доработать электрику», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Готовность школы №15 составляет 80%. Входная группа будет готова к концу этой недели. В здании осталось убрать крупный мусор, застелить линолеум, выполнить покрасочные работы. В школе подготовлены стены, установлены двери, обновлена система отопления, в пищеблоке укладывают плитку, в санузлах установлена сантехника, в спортзале идет подготовка под паркет и освещение. Паркет планируют выложить к 24 августа.

«В школе работает команда из 66 человек. К концу недели планируем завершить работы с входной группой, оборудуем пост охраны и проведем сигнализацию. Нет сомнений в том, что к концу августа школа будет полностью готова», – сказал представитель подрядчика Илья Колосов.

«Школа №15 ремонтируется в рамках Стратегии 2.0. На данный момент идет чистовая отделка. В ближайшее время в школу начнут завозить пищевое оборудование и мебель. Также продолжается ремонт в спортзалах. Будем продолжать контролировать процесс работ», – пояснил Андрей Накрошаев.

Учебный процесс в школах №15 и №17 начнется, как и планировалось, 2 сентября.