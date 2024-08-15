Шесть машин и гараж сгорели под Устюжной

Под Устюжной гараж и шесть автомобилей сгорели накануне. Также огнем повреждена крыша жилого дома. Происшествие случилось около половины седьмого вечера в поселке имени Желябова.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, очаг возгорания находился в деревянном гараже, огонь с которого перекинулся на стоящие на участке автомобили.

«Пожар удалось ликвидировать на площади 250 квадратных метров. Огонь уничтожил гараж, 6 автомобилей и кровлю жилого дома. На месте работали 12 специалистов и 4 единицы техники», - уточнили в управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать телефон, который был оставлен на зарядке.