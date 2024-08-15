15-летняя школьница на мопеде сбила пятилетнюю девочку под Вытегрой

В Вытегорском районе 15-летняя школьница на мопеде Альфа сбила пятилетнюю девочку. Происшествие случилось накануне около 16.30 на улице Набережной поселка Белоусово. Как уточнили в региональном УМВД, в момент наезда девочка шла по улице вместе с мамой.

«По первичной информации, в результате ДТП девочка 2019 г.р. получила ушибы и гематомы. Ей назначено амбулаторное лечение», - также рассказали в региональном УМВД.

У юной водительницы, которая управляла мопедом, водительского удостоверения не было.