Майский «Олимп» потерпел восьмое поражение в «Золотом кольце». В 11-м туре первенства межрегиональной федерации футбола «Олимп» из Вологодского округа встречался с молодёжной командой кировского «Динамо».

Вологжане дважды уступали в счёте в два мяча - 0:2 и 1:3, но всё же смогли выровнять игру и сравнять счёт благодаря голам Андрея Шумарина и Антона Ковалёва в первом тайме. Третий мяч Егор Дьяков забил на 80-й минуте.

Оставшегося времени подопечным Дениса Кубасова, который является президентом и главным тренером «Олимпа», оказалось недостаточно чтобы сохранить хотя бы ничью. Вологжане пропустили на последних минутах, проиграв в итоге матч 3:4.

Вологжане останутся в Кирове ещё на два дня. Завтра «Олимп» сыграет с «Фанкомом».