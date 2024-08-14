В Грязовце полностью закроют железнодорожный переезд

[ Общество ]

В Грязовце полностью закроют железнодорожный переезд 448 км.  

«В связи с производством путевых работ 15 августа в период с 07:45 до 19:45 будет полностью закрыт для движения автомобильного транспорта железнодорожный переезд. Объезд возможен через железнодорожный переезд на автодороге Пирогово – Грязовец и через деревню Ростилово», - пояснили в пресс-службе СЖД.

Северная железная дорога просит автомобилистов учитывать это обстоятельство при планировании поездки, а также с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.

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