Фермерская ярмарка «Сделано на Вологодчине» пройдет в Вологде (18+)

[ Общество ]

На Кремлевской площади Вологды пройдет фермерская ярмарка «Сделано на Вологодчине». Вологжан приглашают на ярмарку по субботам 17 и 24 августа с 10.00 до 16.30.

Там будут работать четыре ярмарочных домика. Стоимость одного торгового места – 200 рублей в день. Заявки принимаются до пятницы, 16 августа. Анкету можно заполнить по ссылке.

На ярмарках традиционно будут представлены фермерские продукты: зелень и овощи, мёд, молочная продукция.

Организатор ярмарки — Центр содействия развитию предпринимательства и туризма.

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