Жители нового дома в Череповце смогут заходить на его территорию без ключей

Жители череповецкого клубного дома «Радонеж» смогут заходить на территорию дома без домофонных ключей. «Ростелеком» оборудовал калитки и подъезды домофонами с функцией распознавания лиц и автоматического открывания дверей перед жильцами. Это очень удобно, когда в руках сумки с продуктами или нужно держать ребёнка.

Умные устройства установлены во всех подъездах и имеют функцию видеозаписи. Таким образом, попасть во двор или подъезд можно двумя «цифровыми способами». Первый, когда смартфон с собой и включен, вы просто подходите к калитке – сигнал со смартфона поступит на контроллер и калитка откроется автоматически. Второй способ, когда смартфон остался дома или разрядился, - вам нужно посмотреть в камеру рядом с калиткой – система распознает ваше лицо и откроет доступ на территорию двора. Аналогично и с «попаданием» в подъезд. Домофон также пропустит детей, у которых пока что нет собственных гаджетов.

«На телефоны жителей устанавливается специальная цифровая метка. Идентификация происходит по технологии Bluetooth. Как только житель подходит к воротам или к своему подъезду, цифровой ключ связывается с контроллером, и дверь автоматически открывается, причем, пользователю даже не нужно доставать смартфон — он может оставаться в кармане или в сумке. Система упрощает жизнь людям с любыми ограничениями здоровья, особенно по зрению и подвижности. В такой конфигурации — это первый умный дом на всем Северо-Западе», - отметил директор вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Умными сделали даже входные ворота на территорию дома: они оборудованы системой распознавания спецтранспорта и откроются без помощи человека, если к дому подъедет пожарная машина, скорая помощь или полиция. Пропустить гостей или курьера можно, открыв ворота с помощью приложения «Ростелеком Ключ».

«Снова и снова мы хотим удивить будущих жителей наших комплексов, и “Ростелеком” уже второй раз помогает нам в этом! На предыдущем доме мы установили домофоны с системой распознавания лиц: благодаря умному устройству двери открываются только тем, кто действительно проживает в доме. В клубном доме «Радонеж» благодаря умным устройствам, распознающим лица, калитки на территорию дома и двери в подъезд открываются для жителей автоматически. Для череповчан это абсолютная новинка», – рассказала представитель застройщика Светлана Дружинина.

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» после успешного проведения технического аудита включен в реестр российского программного обеспечения, который формирует Минцифры России. «Ключ» — на 100% российское решение, с нуля созданное командой внутренних разработчиков «Ростелекома».

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