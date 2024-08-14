36 дворов отремонтировали в Вологде по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В Вологде в этом году по программе «Формирование городской среды» нацпроекта «жилье и городская среда» отремонтированы 36 дворов. Всего планируется отремонтировать 52 дворовые территории.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, уже завершены работы по следующим адресам: ул. Гоголя, 39А; Тополевый пер., 20; ул. Добролюбова, 29А; ул. Чернышевского, 112А; ул. Ленинградская, 75Г; ул. Молодежная, 5Б; ул. Молодежная, 5В; ул. Герцена, 20; ул. Герцена, 29; ул. Воркутинская, 7А; ул. Пушкинская, 43; Технический пер., 46А; ул. Разина, 58; ул. Новгородская, 7; ул. Псковская, 19; с. Молочное, ул. Емельянова, 6; ул. Южакова, 86; ул. Южакова, 69; ул. Благовещенская, 50; Кривой пер., 20; ул. Воровского, 24А; ул. Воровского, 39; ул. Воровского, 41; ул. Ильюшина, 1; ул. Ильюшина, 3; ул. Ильюшина, ЗА; ул. Комсомольская, ЗА; ул. Козленская, 103А; Содемский пер., 3; Содемский пер., 5; пр. Победы, 52А; ул. Мохова, 30; ул. Болонина, 3,5,7; ул. Комсомольская, 5Г.

В настоящее время работы продолжаются во дворах на ул. Новгородская, 31А; ул. Ленинградская, 87, 138; ул. Московская, 23, 25, 27, 29; ул. Псковская, 16; Локомотивный пер., 14; ул. Дзержинского, 35А; ул. Профсоюзная, 26; ул. Герцена, 104.

Первоначально в программу вошло 38 территорий, но список расширили благодаря дополнительным 95 млн рублей, выделенным из бюджета области.