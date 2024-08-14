Вологодские работники скорой помощи будут получать дополнительные выплаты

В Вологодской области врачи и фельдшеры скорой помощи будут получать дополнительные региональные выплаты. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве заявил врио губернатора области Георгий Филимонов.

«Вводим дополнительные выплаты врачам и фельдшерам скорой помощи. Деньги поступят уже в августе. На эти цели из бюджета области направляем 50 млн руб. до конца этого года и 120 млн руб. ежегодно в последующем. Доплата затронет 700 медицинских работников, в том числе 52 врачей и 648 фельдшеров», - заявил врио главы региона.

В частности, доплаты в размере 50 тысяч рублей будут получать врачи скорой помощи в муниципалитетах. Для фельдшеров муниципальных образований предусмотрены выплаты в размере 30 тысяч рублей.

Вологодские и череповецкие врачи и фельдшеры будут получать дополнительно по 18,5 тысяч рублей и 8 тысяч рублей соответственно.

Также на совещании было заявлено, что медицинские работники региона готовы выехать в Курскую область для оказания помощи пострадавшим от нападения ВСУ.