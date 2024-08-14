Тренировку по женской самообороне провели в Вологде «Новые люди»

В Вологде партия «Новые люди» провела тренировку по женской самообороне в рамках федерального проекта «Бить надо первой». Тренировку на стадионе по улице Дальней провела бронзовый призер чемпионата мира и Евразии по кэмпо-ММА Алиса Иринина. В интернете Алиса получила известность после отправки одним ударом в нокаут назойливого нетрезвого поклонника. Базовым приемам самозащиты во время тренировки обучились более 50 участниц.

Как пояснил один из инициаторов проекта, депутат Госдумы от «Новых людей», зампредседателя комитета по физкультуре и спорту Амир Хамитов, женщина должна успеть постоять сама за себя, поскольку полиция не всегда успевает приезжать вовремя.

«Проект «Бить надо первой» мы организовали в поддержку наших женщин. Статистика показывает, что ежегодно тысячи из них подвергаются насилию. Мы решили научить женщин приёмам самообороны, чтобы они могли постоять за себя, поскольку полиция далеко не всегда успевает вовремя прибыть на место преступления. Случается и так, что преступников просто не находят. С помощью Алисы и других спортсменов мы решили обучить приёмам самообороны женщин по всей стране», — подчеркнул Амир Хамитов.

Вологжанки после тренировки попросили продолжить и дальше подобные мероприятия. Руководитель регионального отделения партии Александр Борисов заверил, что проект будет продолжен в регионе.

«Ни для кого не секрет, что женщины всех возрастов страдают от разного рода насилия. Большинство жертв жестоких нападений и издевательств молчат, боясь осуждения окружающих. Умение защитить себя — важный навык, который может спасти вашу жизнь. Мы планируем продолжить проводить тренировки и дальше. Тренер уже найден, так что ожидайте анонса», —уточнил Александр Борисов.

Как считает Алиса Аринина, даже если человек занимается единоборствами, драку по возможности нужно избегать.