Здание вологодского аэровокзала не изменится во время реконструкции

Здание вологодского аэровокзала не будет затронуто во время реконструкции аэропорта. Об этом сегодня рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве. По его словам, рядом с существующим зданием аэровокзала будет построено новое.

«Мы сохраняем архаичный историко-культурный объект, там, где кинематографисты снимают фильмы о советском времени. Оставим его, как арт-объект, где одна мозаика, как символ Вологды, уже о многом говорит. Рядом будем строить новое здание терминала. Реально начнем вкапываться примерно в апреле-мае следующего года», - уточнил Георгий Филимонов.

В настоящее время, как сегодня сообщает РБК Вологда, уже определен подрядчик, который будет разрабатывать проект реконструкции аэропорта.

Во время конкурсных процедур по проекту реконструкции стоимость проекта снизилась на 50 млн рублей. Первоначально на проект реконструкции выделялось 325 млн рублей, однако в ходе аукциона цена была снижена до 275 млн рублей.

Кроме строительства нового здания терминала, в ходе реконструкции дорожники удлинят взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать самолеты большего класса, чем ЯК-40, которые сейчас осуществляют авиаперевозки.