Потерявшуюся в лесу вологжанку нашла собака по запаху

В Вологодском округе потерявшуюся в лесу женщину нашли с помощью кинолога и немецкой овчарки Гера. Женщина провела в лесу почти двое суток.

Как рассказали в региональном УМВД, родственники пропавшей пенсионерки не сразу спохватились об ее исчезновении. Сначала они думали, что женщина ушла в гости. Когда стало понятно, что она пропала, последовало обращение в полицию.

По сообщению в деревню Кишкино приехал инспектор-кинолог Вячеслав Голенев с немецкой овчаркой по кличке Гера. Полицейский попросил у родственников одежду, которую носила пропавшая и разработал примерный маршрут, по которому могла уйти женщина.

«Немецкая овчарка Гера вывела поисковую группу к одному из оврагов у дороги в полутора километрах от дома. Там и была обнаружена потерявшаяся женщина. Уставшая и обессиленная, она не могла выбраться из оврага», - уточнили в УМВД.

Женщине, которой угрожала опасность переохлаждения, на месте была оказана помощь.