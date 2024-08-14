В Череповецком районе в ДТП с лосем пострадал ребенок

Авария произошла вчера, 13 августа, в начале одиннадцатого вечера на 131-м километре автодороги А-114 в Череповецком районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 32-летний житель города Москвы, управляя автомобилем «Лада Веста», сбил лося, который неожиданно вышел на проезжую часть.

В результате ДТП пострадал пассажир, 7-летний ребенок. С различными травмами на попутном транспорте был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.