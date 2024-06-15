Семь аттракционов установят в парке Ветеранов до декабря

В Вологду начали поступать первые аттракционы для парка Ветеранов. Вчера привезли часть деталей для сборки семейного аттракциона «Автодром». На нем посетители смогут ездить по специальной площадке на электрических автомобилях, сталкиваясь с другими машинами.

Аттракционы установят в тех же местах, где они стояли в прошлом. Ранее руководство парка провело опрос среди вологжан о том, какие аттракционы они хотят видеть в обновленном парке Ветеранов. Горожане попросили сделать все так, как было раньше.

Работа по установке всех аттракционов завершится к декабрю этого года. Все карусели и качели изготовлены на заводе в Санкт-Петербурге и будут доставляться в Вологду по мере сборки тех, что уже доставлены.

После установки «Автодрома» в областную столицу привезут семейный аттракцион «Ретрокачели» – лодочки, детскую цепочку «Ветерок», детское колесо обозрения «Бабочки», железную дорогу протяжённостью 100 метров с поездом, батут, 10 катамаранов и экстремальный семейный аттракцион «Пиратский корабль».

Кроме того, по всей территории будут рассредоточены торговые павильоны, где можно будет купить сладости.