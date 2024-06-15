Семь аттракционов установят в парке Ветеранов до декабря

[ Общество ]

В Вологду начали поступать первые аттракционы для парка Ветеранов. Вчера привезли часть деталей для сборки семейного аттракциона «Автодром». На нем посетители смогут ездить по специальной площадке на электрических автомобилях, сталкиваясь с другими машинами.

Аттракционы установят в тех же местах, где они стояли в прошлом. Ранее руководство парка провело опрос среди вологжан о том, какие аттракционы они хотят видеть в обновленном парке Ветеранов. Горожане попросили сделать все так, как было раньше.

Работа по установке всех аттракционов завершится к декабрю этого года. Все карусели и качели изготовлены на заводе в Санкт-Петербурге и будут доставляться в Вологду по мере сборки тех, что уже доставлены.

После установки «Автодрома» в областную столицу привезут семейный аттракцион «Ретрокачели» – лодочки, детскую цепочку «Ветерок», детское колесо обозрения «Бабочки», железную дорогу протяжённостью 100 метров с поездом, батут, 10 катамаранов и экстремальный семейный аттракцион «Пиратский корабль».

Кроме того, по всей территории будут рассредоточены торговые павильоны, где можно будет купить сладости.

Теги:
парк ветеранов аттракционы
Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

Последние новости

В Череповецком районе в ДТП с лосем пострадал ребенок
Новый автобусный маршрут появился в Вологде
Семь аттракционов установят в парке Ветеранов до декабря
Школы Вологды в этом году получат уникальный дизайн-код
В Череповце 8-летняя девочка попала под колеса машины
Вологодский лицей заставлял покупать школьную форму у одного производителя
Зерноуборочный комбайн загорелся накануне прямо в поле под Соколом
В Вологде члены избирательных комиссий начали ходить по квартирам
Мэр Череповца обещает много работы и большую зарплату
Владимир Путин назначил четырех судей в Вологодскую область