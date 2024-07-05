Школы Вологды в этом году получат уникальный дизайн-код

Шесть школ Вологды будут оформлены в собственной стилистике, олицетворяющей направление работы школьного коллектива. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев в своем телеграмм-канале.

«Качественное образование и воспитание новых поколений – это залог процветания региона. Не менее качественным должно быть и пространство, в котором проходит образовательный процесс», – прокомментировал Андрей Накрошаев.

Дизайн школы № 8 получил название «Школа-город», № 13 – «Расправляя крылья. Встать на крыло». Кадетская школа № 15 будет оформлена в стиле «Патриотика», 17-я школа открывает «Новые горизонты». Центр образования № 23 «Созвучие» будет оформлен тоже символично: «Школа – культурно-образовательный центр». 33-я школа примет дизайн-код «ЭкоГрад».