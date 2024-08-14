В Череповце 8-летняя девочка попала под колеса машины

[ Происшествия ]

ДТП случилось вчера, 13 августа, около шести часов вечера у дома №34 на улице Металлургов в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции УМВД России.

По предварительным данным, 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Аурус», на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку. От удара ребенка отбросило на другой автомобиль – «Тойота Изис», водитель которого, мужчина 1976 года рождения, пропускал девочку-пешехода.

В результате аварии ребенка доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. По материалам проверки будет принято решение. По первичной информации девочка шла одна без сопровождения взрослых.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции России по г. Череповцу
 

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