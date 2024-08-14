Вологодский лицей заставлял покупать школьную форму у одного производителя

Вологодское управления ФАС заставило руководство многопрофильного лицея внести изменения в Положение учебного заведения, согласно которому школьную форму необходимо было покупать у одного конкретного производителя – компании «Skу lake».

«Из «Положения о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся в Вологодском многопрофильном лицее» была убрана рекомендация при покупке школьной формы опираться на конкретного производителя - компанию «Skу lake», а также требование обязательного приобретения всеми обучающимися галстука из коллекции Рио комби соответствующей модели», - рассказали в антимонопольном ведомстве.

По словам антимонопольщиков, нарушителям этого требования угрожали дисциплинарным взысканием.

Директору многопрофильного лицея выдано предостережение. Теперь в положении указывается, что родители могут самостоятельно приобретать школьную форму в магазинах, либо шить в соответствии с предложенным описанием.