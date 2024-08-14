В Вологде члены избирательных комиссий начали ходить по квартирам

[ Общество ]

В Вологде стартовал проект «ИнформУИК» , в рамках которого члены избирательных комиссий начали обходить квартиры. Сообщается, что до 30 августа члены УИК обойдут квартиры и домовладения вологжан, чтобы проинформировать о предстоящих выборах губернатора области, которые пройдут 6, 7 и 8 сентября.

«В Вологде назначены 425 обходчиков, представляющих все участковые избирательные комиссии. По будням они будут осуществлять обход квартир с 18:00 до 21:00. Это время подобрано специально для того, чтобы застать вологжан дома после работы. По выходным члены УИК придут с 11:00 до 16:00. Отличить участника проекта достаточно просто – на нем будет манишка с символикой выборов, в руках – планшет и сумка с раздаточными материалами, где указана информация для избирателей, а также в обязательном порядке есть удостоверение и бейдж», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев. 

Все члены УИК прошли тестирование и обучение. Они будут рассказывать об организационных моментах выборов: когда проходят, где и в каких форматах можно проголосовать, а также как организовать выездное голосование и так далее.

Теги:
выборы избирком
 

Последние новости

Зерноуборочный комбайн загорелся накануне прямо в поле под Соколом
В Вологде члены избирательных комиссий начали ходить по квартирам
Мэр Череповца обещает много работы и большую зарплату
Владимир Путин назначил четырех судей в Вологодскую область
Воспитанник киевского «Динамо» пополнил состав «Динамо Вологда»
Администрацию Череповецкого района подозревают в халатности на 1,5 млн рублей
Определились соперники череповецкой «Северянки-2» в новом сезоне
Промышленные кластеры намерены развивать на Вологодчине
Начальницу почтового отделения Вохтоги осудили за кражу лотерейных билетов
Воспитанник клуба самбо похоронен сегодня в Череповце