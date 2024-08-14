Мэр Череповца обещает много работы и большую зарплату

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов обещает достойную зарплату и много работы желающим ремонтировать городские тепловые сети. Муниципальная компания «Теплоэнергия» объявила дополнительный набор сотрудников.  

«Сейчас на базе «Теплоэнергии» создается самая мощная ремонтная служба в нашем городе. У нее будет все, что необходимо, чтобы поддерживать работоспособность сетей и котельных, а также оперативно устранять «технологические нарушения», - написал Германов в соцсетях.

Мэр города обещает сварщикам 6-го разряда 110 тысяч рублей в месяц, слесарям по ремонту оборудования – 100 тысяч рублей. При этом работы в компании много, поэтому еще одним плюсом Германов называет уверенность в завтрашнем дне.

«Вряд ли наступит момент, когда директор придет и скажет: «Парни, мы все отремонтировали, работы больше нет». Также здесь только официальное трудоустройство, оплачиваемый больничный и отпуск, а иногородним предоставляется жилье», - завлекает на работу в «Теплоэнергию» мэр города.

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