Мэр Череповца обещает много работы и большую зарплату

Мэр Череповца Вадим Германов обещает достойную зарплату и много работы желающим ремонтировать городские тепловые сети. Муниципальная компания «Теплоэнергия» объявила дополнительный набор сотрудников.

«Сейчас на базе «Теплоэнергии» создается самая мощная ремонтная служба в нашем городе. У нее будет все, что необходимо, чтобы поддерживать работоспособность сетей и котельных, а также оперативно устранять «технологические нарушения», - написал Германов в соцсетях.

Мэр города обещает сварщикам 6-го разряда 110 тысяч рублей в месяц, слесарям по ремонту оборудования – 100 тысяч рублей. При этом работы в компании много, поэтому еще одним плюсом Германов называет уверенность в завтрашнем дне.