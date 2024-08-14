Воспитанник киевского «Динамо» пополнил состав «Динамо Вологда». Защитник Александр Масалов подписал контракт с вологодским клубом до конца сезона.

27-летний уроженец Севастополя имеет двойное российско-украинское гражданство. Он является воспитанником киевского «Динамо», где и начинал свою карьеру в молодёжных командах, а также в «Динамо-2».

Далее были команды из Украины, Молдовы и России. Также он вызывался в юниорские сборные Украины. Провел в общей сложности 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Последним местом Масалова было московское «Торпедо». В Вологде Александр будет играть под №15.