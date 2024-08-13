Администрацию Череповецкого района подозревают в халатности на 1,5 млн рублей

Следственные органы Череповецкого района возбудили уголовное дело по статье «Халатность» при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки реконструкции водопровода в селе Яганово. В общей сложности на эти работы в рамках нацпроекта было выделено 94 млн рублей.

«В рамках заключенного контракта должностными лицами администрации района подписаны акты о приемке выполненных работ, которые оплачены в полном объеме в декабре 2023 года. Однако в рамках надзорного сопровождения прокуратурой района установлено, что часть определенных муниципальным контрактом работ не выполнена, а часть выполнена ненадлежащим образом. Халатное отношение должностных лиц администрации Череповецкого района к своим обязанностям повлекло причинение ущерба бюджету на сумму не менее 1,5 млн рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

Ранее газета «Череповецкая истина» сообщала о том, что в администрации Череповецкого района на прошлой неделе прошли обыски. В частности, силовики изымали документы, связанные со строительством водопровода в селе Яганово.