Определились соперники череповецкой «Северянки-2» в новом сезоне

[ Спорт ]

Волейболистки «Северянки-2» узнали соперников по новому сезону в высшей лиге «Б». В зоне «Центр», где выступит «Северянка-2», сыграет 9 команд. В связи с этим туры будут проводиться тройками. То есть либо три команды и три игровых дня по одной встрече в день, либо 6 команд и также три игровых дня по три игры в день.

В Череповце пройдут два тура - 4-й тур 22-24 ноября (участвую три команды) и 8-й тур – 14-16 февраля (участвуют 6 команд).

Состав зоны «Центр»: «Северянка-2» (Череповец), «Университет-Визит» (Пенза), «Брянск» (Брянск), «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), «Рязань-РГУ» (Рязань), «Волжаночка-ГРАСС» (Волгоград), «Красные крылья» (Таганрог), «Виктория-ПРО» (Саратов), «Салават» (Салават).

Чемпионат высшей лиги «Б» стартует 11 октября. Череповчанки начнут турнир играми в Рязани.

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Северянка волейбол
 

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