Промышленные кластеры намерены развивать на Вологодчине

Совещание, на котором обсуждалось усиление инвестиционного потенциала региона, провел в Череповце председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников. В нем приняли участие экономисты, представители Агентства городского развития, Союза промышленников и предпринимателей, а также крупнейших череповецких компаний.

Стороны обсудили способы стимулирования и механизмы создания промышленных кооперативных цепочек в Вологодской области.

В Череповце электронным проектом бизнес-кооперации занимаются с 2012 года. На сегодняшний день на площадке размещено больше 1900 компаний и порядка 150 тысяч заказов промышленных предприятий и госкомпаний.

«География участников большая, объем закупок малого и среднего бизнеса более 30 млрд рублей. Есть как долгосрочные, так и краткосрочные заказы. Любая компания на любой стадии развития может обратиться к нам, а мы предлагаем ей «коробочное» решение», - рассказала директор АНО «Агентство городского развития» Оксана Андреева.

Эту уже схему сейчас планируют распространить на всю область и привлечь внимание предприятий из других регионов. К участию в проекте будут подключены не только крупнейшие производители Череповца и их партнеры, но и ведущие отрасли экономики региона.

«Переход на кластерную экономику – задача, которая стоит перед правительством региона и Законодательным собранием области. Мы можем создать здесь рабочие места, в том числе с использованием уже имеющихся цепочек, локализовать здесь производства из других регионов. Плюс создание образовательных кампусов – это образовательная воронка, которая впоследствии будет работать на нашу экономику. Это рабочие места, это инвестиции, это налоговые поступления. Таким образом, мы перенастраиваем всю систему», - отметил председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

По словам спикера ЗСО, областной парламент готов предоставить любую поддержку в реализации проекта – начиная от предоставления площадок для обсуждения, заканчивая донастройкой законодательной базы.