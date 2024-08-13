Начальницу почтового отделения Вохтоги осудили за кражу лотерейных билетов

Грязовецкий районный суд признал виновной бывшую начальницу почтового отделения Вохтоги, которую обвиняли в краже лотерейных билетов.

«Работница присвоила себе денежные средства, вверенные ей филиалом АО «Почта России», а также систематически «покупала» электронные лотерейные билеты через онлайн программу отделения связи, не внося за них деньги. Кроме того, она похитила 44 лотерейных бумажных билета. Сумма «покупки» составила 432 371, 28 руб., - рассказали в пресс-службе судов области.

В суде женщина рассказала, что играла в лотерею, но не платила за билеты. С суммой причиненного ущерба согласилась.

Экс-руководителя почтового отделения признали виновной по статье за присвоение и назначили наказание в виде 1,5 лет условного срока. Также в пользу Почты России с нее взыскали 427 621, 28 рублей, поскольку часть суммы она вернула.