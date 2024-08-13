Воспитанник клуба самбо похоронен сегодня в Череповце

[ Общество ]

В Череповце сегодня прошли похороны воспитанника спортивного клуба самбо «Витязь» Дмитрия Романова. Сообщается, что Дмитрий погиб 5 августа в зоне проведения СВО.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Дмитрия Романова, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины. Дима был воспитанником Камрана Вахидивича, и его уход - невосполнимая потеря для всех, кто его знал», - сообщает группа «Витязя» в соцсетях.

Как уточняет газета «Череповецкая истина», Дмитрию Романову было 35 лет.

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