Первая партия гуманитарной помощи в Курскую область будет отправлена в четверг

Первая партия гуманитарной помощи будет отправлена в Курскую область в четверг, 15 августа. По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, вологжане уже собрали более 10 тонн груза.

«Собираем самое нужное: продукты питания длительного хранения (в том числе детское питание), воду, постельное белье, одеяла, подушки, медикаменты, питьевую воду. Вологжане сразу откликнулись, уже собрано более 10 тонн груза. Всего с первым рейсом отправим более 20 тонн», - рассказал Георгий Филимонов.

Также вологодский бизнес отправляет в курскую область древесину и стройматериалы для восстановительных работ.

В Вологде гуманитарную помощь собирают в центрах по адресам: улица Казакова, 11а, а также улица Козленская, 2. В Череповце пункт приема гуманитарной помощи расположен на улице Сталеваров, 42.

Также региональные власти заявили о намерении принять жителей Курской области, пострадавших в результате нападения на регион вооруженных сил Украины.