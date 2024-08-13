Первая партия гуманитарной помощи в Курскую область будет отправлена в четверг

Первая партия гуманитарной помощи будет отправлена в Курскую область в четверг, 15 августа. По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, вологжане уже собрали более 10 тонн груза.
«Собираем самое нужное: продукты питания длительного хранения (в том числе детское питание), воду, постельное белье, одеяла, подушки, медикаменты, питьевую воду. Вологжане сразу откликнулись, уже собрано более 10 тонн груза. Всего с первым рейсом отправим более 20 тонн», - рассказал Георгий Филимонов.
Также вологодский бизнес отправляет в курскую область древесину и стройматериалы для восстановительных работ.
В Вологде гуманитарную помощь собирают в центрах по адресам: улица Казакова, 11а, а также улица Козленская, 2. В Череповце пункт приема гуманитарной помощи расположен на улице Сталеваров, 42.
Также региональные власти заявили о намерении принять жителей Курской области, пострадавших в результате нападения на регион вооруженных сил Украины.
«Вологодчина готова принять пострадавших из Курской области, где армия России отражает нападение врага. Мы готовы разместить 540 человек - 125 взрослых и 415 детей», - рассказал врио губернатора.